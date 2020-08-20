Валентину Легкоступову кремировали
Валентина Легкоступова, запомнившаяся россиянам по исполнению песни «Ягода-малина», скончалась 14 августа на 55-м году жизни.
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Певицу Валентину Легкоступову, прощание с которой сегодня, 20 августа, состоялось на Троекуровском кладбище, кремировали.
Попрощаться с певицей, среди прочих, приезжали муж певицы Юрий Фирсов, телеведущий Андрей Малахов, певец Михаил Муромов и актриса Светлана Лазарева.
«Валентину кремировали», - рассказала подруга Легкоступовой певица Наталья Штурм.
Валентина Легкоступова, запомнившаяся россиянам по исполнению песни «Ягода-малина», скончалась 14 августа на 55-м году жизни.