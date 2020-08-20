Режим «инкогнито»: как «фермы троллей» формируют новостную повестку о госпереворотах

Глава Фонда защиты национальных ценностей и председатель комиссии общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич рассказал в студии «Открытого эфира» о смысле существования сетевых «троллей» - несуществующих в реальной жизни пользователей, которые распространяют заведомо ложную информацию в целях дискредитации тех или иных сторон и лиц.

«Это делают все те же украинские бот-фермы, которые мы не раз обсуждали, выполняют заказ старших товарищей. Они разносят фейки про колонны российских БТР, которые перемещаются в Белоруссию», - заявил он.

Малькевич назвал мотивацией данных интернет-объединений получение прибыли, а «троллинг» - их работой, финансируемой из-за рубежа. Глава фонда отметил, что предоставляемые общественности данные об администраторах каналов и пабликов также зачастую не являются правдой, так как в Сети в такие моменты делается целенаправленный упор на их популяризацию.

«Вылезает реклама мирных маршей, откуда-то валятся десятки тысяч долларов и евро, которые дает некто, кому нужна нестабильность в государстве», - заявил Малькевич.

Эксперт также рассказал о способах достижения необходимого результата: это реклама и посты в Сети и радикализация мирных протестов, вследствие которой и появляются громкие, но фейковые новости.

Между тем власти Белоруссии усилили охрану госграниц. Официальный представитель Государственного пограничного комитета страны Антон Бычковский отметил особенное усиление на западном направлении.

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