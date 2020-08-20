Крымский астроном-любитель открыл новую комету

Новую комету Солнечной системы С2020 Q1 Borisov и околоземный астероид открыл крымский астроном-любитель Геннадий Борисов при помощи собственноручно изготовленного телескопа-рефлектора.

По его словам, данное открытие для него уже десятое и сделано оно было в ночь на 18 августа.

На данный момент комета находится в северном полушарии в созвездии Возничего. Точные параметры можно будет определить после наблюдений в течение полугода обсерваториями в разных уголках мира.

Помимо этого, астроном рассказал о том, что обнаружил новый околоземный астероид.

«Околоземный астероид не является опасным для Земли, о размерах судить трудно, думаю до 200 метров», - цитирует его РИА Новости.

Геннадий Борисов известен тем, что стал первооткрывателем первой в истории межзвездной кометы 2I/Borisov в августе 2019 года.