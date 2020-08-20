В стране и мире СМИ: пассажирский вертолет совершил аварийную посадку в Хакасии Кирилл Васин Вертолет направлялся из Таштагола в Кемерово. На его борту находились 17 человек. © Фото: Contando Estrelas, commons.wikimedia.org Пассажирский вертолет совершил аварийную посадку возле реки Еринат в Хакасии. Речь идет о вертолете Ми-8. При посадке он повредил стойку шасси. Вертолет направлялся из Таштагола в Кемерово. На его борту находились 17 человек, 13 из них – пассажиры. Об этом сообщил «Интерфакс». Информации о пострадавших пока нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует