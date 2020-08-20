СМИ: пассажирский вертолет совершил аварийную посадку в Хакасии
Вертолет направлялся из Таштагола в Кемерово. На его борту находились 17 человек.
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Пассажирский вертолет совершил аварийную посадку возле реки Еринат в Хакасии.
Речь идет о вертолете Ми-8. При посадке он повредил стойку шасси.
Вертолет направлялся из Таштагола в Кемерово. На его борту находились 17 человек, 13 из них – пассажиры. Об этом сообщил «Интерфакс». Информации о пострадавших пока нет.