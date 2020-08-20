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Иммунолог объяснила важность вакцинации от гриппа

Светлана Головина
17:00 20.08.2020
В этом году был полностью изменен состав трехвалентной вакцины, в квадривалентную будут внесены три новых вируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sandro Pereira, imago-images.de, Globallookpress

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева рассказала «Звезде» о важности прививок от вируса гриппа и напомнила, что, в первую очередь, вакцина защищает не от самого заболевания, а от его осложнений.

«За последние восемь лет не было ни одного летального случая заболевания гриппом среди тех, кто был привит. Многие отказываются делать прививки, потому что считают, что гриппа нет. Однако это не верное мнение, так как нет больших эпидемий, благодаря тому, что большая часть населения привита», - отметила специалист.

По словам Скорпилевой, в этом году был полностью изменен состав трехвалентной вакцины, в квадривалентную будут внесены три новых вируса.

Иммунолог добавила, что прививаться от гриппа необходимо обязательно людям с хроническими  заболеваниями и патологиями.

Также врач акцентировала, что встречаются случаи, когда заражение гриппом происходит после введения вакцины, так как у человека не врабатывается недостаточное количество антител.

«Как показывает практика, если привитые люди заболевают, то течение болезни происходит в легкой форме и без тяжелых осложнений», - сказала  Скорпилева.

Накануне специалисты рассказали о различии симптомов гриппа и ОРВИ от нового типа коронавируса.

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