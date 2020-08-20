В Китае произошла утечка хлора

На территории Китая в городе Лэшань произошла утечка отравляющих веществ.

По словам жителей, в воздухе ощущается едкий запах, дым заполнил территорию вблизи химического предприятия.

На данный момент всех жителей близлежащих домов срочно эвакуируют. В Сети публикуют кадры, на которых граждане в панике покидают город.

По заявлениям местных властей, никакого взрыва на заводе не было. Специалисты сейчас выясняют источник выброса, пишет агентство Xinhua.