В Кавказском заповеднике состоялся выпуск двух переднеазиатских леопардов

На территории Кавказского биосферного заповедника состоялся выпуск двух переднеазиатских леопардов – самца Кодора и самки Лабы. Мероприятие приурочено к 175-летию Русского географического общества.

В церемонии выпуска краснокнижных животных, которые входят в число 11 приоритетных видов нацпроекта «Экология», принял участие первый заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.

«В 2020 году завершается 10-летие ООН по биоразнообразию. Следующее 10-летие ООН объявило десятилетием по восстановлению экосистем, которые являются местообитанием видов. Сохраняя и восстанавливая экосистемы, мы боремся с кризисом исчезновения биоразнообразия планеты», - отметил значимость программы по восстановлению переднеазиатского леопарда Вячеслав Фетисов.

Двухлетних хищников Кодора и Лабу доставили на склон горы Ятыргварта вертолетом в специальных деревянных клетках. За месяц до этого животные успешно сдали экзамены в Центре восстановления леопарда на Кавказе, подтвердив умение охотиться и готовность к самостоятельной жизни в дикой природе. После успешного тестирования для дальнейшего мониторинга на леопардов надели спутниковые ошейники, которые позволяют отслеживать перемещения животных и получать информацию об объектах их питания и процессах адаптации. Перед выпуском хищники также прошли взвешивание, обмер, фотографирование, у них был взят анализ крови и шерсть на гормоны.

Это уже третий выпуск редких хищников на территории Кавказского заповедника (первый состоялся в 2016, второй - в 2018 году). В ближайшие дни состоится выпуск еще двух леопардов в Северной Осетии-Алании.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF), ИПЭЭ РАН, Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН, Московского зоопарка, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).