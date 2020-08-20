Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кавказском заповеднике состоялся выпуск двух переднеазиатских леопардов

Алексей Баранов
17:13 20.08.2020
Утром 20 августа двухлетних хищников Кодора и Лабу в специальных деревянных клетках доставили на склон горы Ятыргварта вертолетом.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Пресс-служба Минприроды России

На территории Кавказского биосферного заповедника состоялся выпуск двух переднеазиатских леопардов – самца Кодора и самки Лабы. Мероприятие приурочено к 175-летию Русского географического общества.

В церемонии выпуска краснокнижных животных, которые входят в число 11 приоритетных видов нацпроекта «Экология», принял участие первый заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.

«В 2020 году завершается 10-летие ООН по биоразнообразию. Следующее 10-летие ООН объявило десятилетием по восстановлению экосистем, которые являются местообитанием видов. Сохраняя и восстанавливая экосистемы, мы боремся с кризисом исчезновения биоразнообразия планеты», - отметил значимость программы по восстановлению переднеазиатского леопарда Вячеслав Фетисов.

Двухлетних хищников Кодора и Лабу доставили на склон горы Ятыргварта вертолетом в специальных деревянных клетках. За месяц до этого животные успешно сдали экзамены в Центре восстановления леопарда на Кавказе, подтвердив умение охотиться и готовность к самостоятельной жизни в дикой природе. После успешного тестирования для дальнейшего мониторинга на леопардов надели спутниковые ошейники, которые позволяют отслеживать перемещения животных и получать информацию об объектах их питания и процессах адаптации. Перед выпуском хищники также прошли взвешивание, обмер, фотографирование, у них был взят анализ крови и шерсть на гормоны.

Это уже третий выпуск редких хищников на территории Кавказского заповедника (первый состоялся в 2016, второй - в 2018 году). В ближайшие дни состоится выпуск еще двух леопардов в Северной Осетии-Алании.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF), ИПЭЭ РАН, Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН, Московского зоопарка, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.08.2020, 14:00
В Минпросвещения призвали готовиться к традиционному режиму работы школ
Дата20.08.2020, 17:30
Истребитель Су-30СМ перехватил самолеты-разведчики Франции и Великобритании над Черным морем
Дата19.08.2020, 10:41
Названа дата возвращения на ринг Федора Емельяненко
Дата20.08.2020, 10:42
Россия начала экспортировать новейший автомат АК-12
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:30 В стране и мире
Алибасов назвал главное препятствие для встречи с Федосеевой-Шукшиной
14:14 В стране и мире
Видео
«Переживает»: адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала об отношении актрисы к разводу
13:21 В стране и мире
Видео
Эксперт рассказал, что за загадочные объекты сфотографировал космонавт Вагнер
11:38 В стране и мире
Названа категория людей, наиболее подверженная риску смерти от COVID-19
10:56 В стране и мире
Федосеева-Шукшина объявила голодовку из-за развода с Алибасовым
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
Видео
«Ожила бабушка»: в магазине ритуальных услуг рассказали о несостоявшихся похоронах
Алибасов назвал главное препятствие для встречи с Федосеевой-Шукшиной
Видео
Эксперт рассказал, как отличить фальшивую купюру в 5 тысяч рублей
Видео
Российский космонавт показал загадочные объекты в космосе
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.