В Москве обеспокоены вмешательством извне во внутренние дела Белоруссии
В Кремле отметили, что лидеры России и Белоруссии находятся в постоянном контакте.
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Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены вмешательством извне во внутренние дела Белоруссии, на Минск оказывается давление.
В Кремле отметили, что лидеры России и Белоруссии находятся в постоянном контакте. За последнее время они четыре раза общались по телефону.
Также сегодня, 20 августа, в Белоруссии возбудили уголовное дело о попытке захвата власти. Как отметили в Генпрокуратуре республики, с этой целью оппозиция создала Координационный совет.