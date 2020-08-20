Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены вмешательством извне во внутренние дела Белоруссии, на Минск оказывается давление.

В Кремле отметили, что лидеры России и Белоруссии находятся в постоянном контакте. За последнее время они четыре раза общались по телефону.

Также сегодня, 20 августа, в Белоруссии возбудили уголовное дело о попытке захвата власти. Как отметили в Генпрокуратуре республики, с этой целью оппозиция создала Координационный совет.