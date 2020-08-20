Серия взрывов прогремела на шахте в Китае: есть жертвы
В результате инцидента погибли семь человек, еще девять ранены.
© Фото: Ma Ning, Xinhua, Globallookpress
В уезде Цзясян провинции Шаньдун в Китае произошли несколько взрывов на угольной шахте.
Во время взрывов, которые прогремели около 02.00 по Москве, в забое находились 19 горняков. Спасатели сумели поднять их всех на поверхность.
В результате инцидента погибли семь человек, еще девять ранены, один – тяжело. Компетентные органы проводят следственные мероприятия. Об этом сообщил канал CGTN.