Серия взрывов прогремела на шахте в Китае: есть жертвы

В уезде Цзясян провинции Шаньдун в Китае произошли несколько взрывов на угольной шахте.

Во время взрывов, которые прогремели около 02.00 по Москве, в забое находились 19 горняков. Спасатели сумели поднять их всех на поверхность.

В результате инцидента погибли семь человек, еще девять ранены, один – тяжело. Компетентные органы проводят следственные мероприятия. Об этом сообщил канал CGTN.