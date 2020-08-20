Секретный свидетель выступил в суде по делу Ефремова

Сторона защиты актера Михаила Ефремова представила показания секретного свидетеля. Их в ходе судебного заседания зачитал адвокат Эльман Пашаев.

По словам Пашаева, свидетель Александр Кобец был опрошен им в адвокатском бюро. Свидетель рассказал, что после аварии видел в автомобиле актера еще двоих человек.

«Там молодой человек собирал подушки безопасности, со стороны водителя вышел молодой человек с темными волосами без седины», - говорится в показаниях, зачитанных адвокатом.

По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.