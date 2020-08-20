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Алибасов назвал главное препятствие для встречи с Федосеевой-Шукшиной

Светлана Головина
16:30 20.08.2020
Продюсер подал заявление на развод 18 августа.
Алибасов назвал главное препятствие для встречи с Федосеевой-Шукшиной
© Фото: alibasov_nana, instagram

Продюсер Бари Алибасов заявил, что намерен встретиться со своей супругой актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, однако этому препятствует ее дочь.

«У меня теплые отношения к ней (Федосеевой-Шукшиной - прим.ред) сохранились, но рядом с ней постоянно Оля», - сказал шоумен.

В начале этой недели стало известно, что Алибасов подал заявление на расторжение брака с Федосеевой-Шукшиной после менее чем двух лет брака.

В качестве основной причины продюсер назвал неразрешимые противоречия, а также из-за происходящего в семье супруги «безобразия».

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