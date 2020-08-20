Алибасов назвал главное препятствие для встречи с Федосеевой-Шукшиной
Продюсер подал заявление на развод 18 августа.
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Продюсер Бари Алибасов заявил, что намерен встретиться со своей супругой актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, однако этому препятствует ее дочь.
«У меня теплые отношения к ней (Федосеевой-Шукшиной - прим.ред) сохранились, но рядом с ней постоянно Оля», - сказал шоумен.
В начале этой недели стало известно, что Алибасов подал заявление на расторжение брака с Федосеевой-Шукшиной после менее чем двух лет брака.
В качестве основной причины продюсер назвал неразрешимые противоречия, а также из-за происходящего в семье супруги «безобразия».