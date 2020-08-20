Клубы черного дыма: на нефтехранилище в Якутии вспыхнул крупный пожар
Из Якутска для помощи местным пожарным готова выдвинуться аэромобильная группировка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Во время перекачки горючего на нефтехранилище в Якутии загорелся бензовоз. Огонь быстро перекинулся на соседнюю емкость. Об этом сообщили в МЧС по региону.
Сейчас ее пытаются потушить, остальные емкости подвергают охлаждению. В небо вздымаются клубы черного дыма и вырываются языки пламени.
Жителей близлежащих домов эвакуировали. Из Якутска для помощи местным пожарным готова выдвинуться аэромобильная группировка.