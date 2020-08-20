Белоруссия усилила охрану госграницы
По словам официального представителя Госпогранкомитета страны, особый акцент сделан на западном направлении.
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Официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что ведомство усиливает охрану госграницы.
«С учетом ситуации особый акцент сделан на ее западном направлении», - цитирует его ТАСС.
Накануне стало известно, что глава Министерства обороны республики Виктор Хренин поставил задачу подготовить предложения по ведению обороны у границ с Польшей и Литвой.
Массовые беспорядки в Белоруссии разгорелись на фоне проведения президентских выборов. В ходе беспорядков уже пострадали свыше сотни человек. Граждане требуют проведения нового голосования.
В Кремле на данную ситуацию заявили, что вмешательство России в данную ситуации не планируется, так как страна должна самостоятельно найти решение проблемы.