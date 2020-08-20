Белоруссия усилила охрану госграницы

Массовые беспорядки в Белоруссии разгорелись на фоне проведения президентских выборов. В ходе беспорядков уже пострадали свыше сотни человек. Граждане требуют проведения нового голосования. В Кремле на данную ситуацию заявили, что вмешательство России в данную ситуации не планируется , так как страна должна самостоятельно найти решение проблемы.

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