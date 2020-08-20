Адвокат: Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист не находился на водительском месте в момент трагического столкновения со встречным авто.

«В соответствии с законом об адвокатской деятельности я нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Ефремова, и опросил его под протокол. Прошу суд приобщить протокол опроса человека по имени Алексей Кобец к материалам дела», - сообщил юрист во время слушания по делу.

По данным правозащитника, у свидетеля имеются снимки, на которых видно, как за рулем джипа Ефремова находился человек в белой одежде, в то время как актер в тот вечер был одет во все темное.

Напомним, по версии следствия, ранее Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии за рулем, столкнулся со встречным автомобилем, водитель которого впоследствии скончался от полученных травм в больнице. Артист находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 12 лет.