Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сделал прививку от COVID-19

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что прошел процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции. Информацию об этом он разместил у себя на официальной странице в Twitter.

Хуснуллин также подчеркнул, что, несмотря на появление вакцины, всем людям необходимо соблюдать меры предосторожности для нераспространения COVID-19.

Вице-премьер стал первым членом российского правительства, который информировал общественность о своей прививке.

Ранее о желании приобрести разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции заявили в двадцати государствах мира. Согласно имеющемуся на данный момент плану, количество доз препарата к концу 2020 года, с учетом привлечения иностранных предприятий в процесс производства, должно дойти до 200 миллионов.