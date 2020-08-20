Путин назвал главное качество управленца

Программа развития кадрового резерва «Лидеры России» стала кузницей кадров, востребованных на всех уровнях власти, заявил Владимир Путин.

На встрече с выпускниками третьего потока кадрового резерва управленцев, которые проходили обучение на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы президент выразил уверенность в способностях новых управленцев и напомнил им о том, что «чиновник должен всегда оставаться человеком, какой бы пост он ни занимал».

«Главное для любого управленца - это, безусловно, умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны, понимать проблемы граждан. И государственная служба, она и называется "служба", потому что это служение – в данном случае гражданам России», - сказал Путин.

Также в ходе встречи глава государства отметил, что введенные санкции в отношении нашей страны из-за Крыма создают проблемы, но они преодолимы.