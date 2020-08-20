Центр имени Гамалеи показал инструкцию по вакцинации от коронавируса

НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи показал инструкцию по пользованию первой в мире вакцине от коронавируса. Вакцина, получившая название «Гам-КОВИД-Вак», была создана совместно с Минобороны РФ.

Согласно инструкции, средство противопоказано людям с сильной чувствительностью к какому-либо компоненту вакцины и тяжелыми аллергическими реакциями. Также в список противопоказаний входят острые инфекционные и неинфекционные заболевания и обострения хронических. В таких случаях вакцину можно использовать, когда пройдет две-четыре недели после выздоровления или ремиссии.

Если у человека диагностированы ОРВИ в легкой форме, а также инфекционные заболевания ЖКТ, вакцину можно применить после нормализации температуры.

Осторожно «Гам-КОВИД-Вак» следует применять при хронических болезнях печени и почек, диабете, болезнях кровеносной и сердечно-сосудистой систем, болезнях легких, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС.

Владимир Путин 11 августа заявил о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи. Отмечается, что препарат безопасен и эффективен, а также прошел все необходимые проверки.