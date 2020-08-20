Путин: санкции в отношении Крыма создают проблемы, но они преодолимы
Решение о продлении антироссийских санкций было принято в середине июня Советом Евросоюза.
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Введенные Евросоюзом санкции в отношении России, которые мешают развитию Крыма, создают проблемы, но их можно преодолеть. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками третьего потока кадрового резерва управленцев, которые проходили обучение на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы.
«Нам там (в Крыму - прим. ред) создают определенные препятствия и препоны различными способами, вводятся известные ограничения, санкции и так далее. Но это все дело техники: было бы желание - мы любые сложности преодолеем», - отметил глава государства.
Решение о продлении антироссийских санкций из-за Крыма было принято в середине июня Советом Евросоюза.