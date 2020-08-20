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Фестиваль «Ночь кино» пройдет в Москве в пятый раз

Алексей Баранов
15:03 20.08.2020
Показы пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Вход на все мероприятия бесплатный, но по регистрации.
Фестиваль «Ночь кино» пройдет в Москве в пятый раз
© Фото: mos.u

В Москве 29 августа пройдет ежегодный общегородской фестиваль «Ночь кино», посвященный кинематографу во всех его проявлениях. «Москино» приглашает зрителей вернуться в кинозалы, чтобы вновь посмотреть на большом экране выдающиеся образцы зарубежного и отечественного кино.

По словам руководителя Департамента культуры города Москвы Александра Кибовского, «Ночь кино» станет одним из первых кинособытий после возобновления работы кинотеатров. Запланировано свыше 350 показов более чем на 150 площадках. Зрителей ждут премьера архивного монтажного фильма «Москва 1941–1945. Хроники будней», созданного «Москино» при поддержке Департамента культуры к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, немые фильмы с живой озвучкой современных музыкантов, а также кинопоказы, лекции, встречи с режиссерами. 

Центральная программа акции «Ночь кино» под кураторством редакции журнала «Искусство кино» представит важные самобытные картины, завоевавшие призы и признание на международных фестивалях последних лет. Зрителей также ждут премьеры российских сериалов «Хороший человек» Константина Богомолова и «Игра на выживание» Карена Оганесяна. 

Ретро-программа этого года включает сборник немых фильмов о городах с живой озвучкой современных музыкантов, а также советскую классику из коллекции Госфильмофонда России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Министерство культуры России и Фонд кино традиционно покажут на московских кино площадках самые популярные отечественные фильмы года. 

«Ночь кино» станет одним из первых масштабных кинособытий после снятия карантина. Кинопоказы пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором. Перерывы между сеансами будут увеличены, чтобы не допускать очередей и проветривать залы, поэтому программа в этом году начнется уже в 14:00. Вход на все мероприятия свободный, но по регистрации.

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