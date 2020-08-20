Артековцы развернули на берегу Черного моря огромный триколор

Грандиозным морским действием завершилась в «Артеке» девятая смена «Детская АРТ-резиденция». Воспитанники МДЦ «Артек» собрались на берегу детского лагеря «Морской» и развернули 500-метровый триколор.

В бухту детского центра вошли артековские корабли разной величины и с разной историей. Возглавила колонну парусно-моторная яхта «Круиз», за ней проследовал Ботик Петра Великого и другие суда. В честь наступающего Дня флага России на пирсах зажглись костры дружбы.

В завершение торжественной части юные воспитанники МДЦ «Артек» по традиции прочитали клятву артековцев, пообещали друг другу хранить дружбу, обретенную здесь, и быть верными девизу «артековец сегодня – артековец всегда».Так, в канун Дня флага России, в «Артеке» завершили смену и поздравили с праздником друг друга и всех россиян.