Супруга Ефремова рассказала в суде об угрозах в адрес детей

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова на слушании по делу о смертельном ДТП заявила об угрозах, которые поступают в адрес детей, и обвинила журналистов в оказании давления на их семью.

«Моей дочери сейчас присылают матерные СМС-сообщения, где желают сдохнуть вместе с отцом», - сказала супруга актера.

Также в ходе заседания Кругликова отметила, что после чрезмерного употребления алкоголя Ефремов перестает себя контролировать.

В то же время, сторона потерпевших заявила в суде о подкупе свидетелей и попросила допросить человека, который якобы это докажет, однако судья в данной просьбе отказала.

Адвокат актера Эльман Пашаев также опроверг обвинения.



Сегодня, 20 августа, в Пресненском суде ожидают показания ключевого свидетеля и допрос самого обвиняемого. Окончательное обвинение суд намерен вынести в начале сентября.