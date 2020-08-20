В Белоруссии возбудили уголовное дело о попытке захвата власти

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что в стране возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти по факту создания Координационного совета оппозиции (КС).

Дело возбуждено по 361 статье УК страны. Данная статья подразумевает наказание до пяти лет лишения свободы.

«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело», - приводит слова генпрокурора Sputnik Беларусь.

Член президиума КС Сергей Дылевский отметил, что совет не угрожает безопасности страны, а собирается быть посредником в диалоге людей и власти, передает РИА Новости. Координационный совет также покинули несколько членов из-за возникшей ситуации.

По данным ЦИК Белоруссии, на новых президентских выборах победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Несогласные с результатами граждане страны организовали многотысячные митинги. Беспорядки в стране продолжаются вторую неделю. Пострадали сотни человек.