Кремль отреагировал на сообщения о переговорах с оппозицией Белоруссии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что диалог с оппозицией Белоруссии стал бы вмешательством во внутренние дела страны.

По его словам, сложившуюся ситуацию в республике должны разрешить белорусские власти в диалоге с представителями тех, кто выражает протест.

«Мы не стали бы сейчас в этот протест никоим образом вмешиваться, тем более сейчас на самой горячей стадии», - отметил Песков.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал недопустимой попытку использовать внутренние сложности в Белоруссии для того, чтобы вмешиваться в эти процессы извне и навязывать свои порядки.

Массовые беспорядки в стране разгорелись на фоне президентских выборов, результаты которых были оглашены 9 августа. Граждане требуют аннулировать итоги и провести новое голосование. В поддержку белорусов уж выступили и в Евросоюзе.