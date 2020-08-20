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Михаил Ефремов посвятил стихи погибшему водителю Сергею Захарову

Кирилл Васин
15:01 20.08.2020
Жена Ефремова отметила, что хотела передать стихи в ТАСС, но ее от этого отговорили.
Михаил Ефремов посвятил стихи погибшему водителю Сергею Захарову
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова во время заседания Пресненского суда рассказала, что актер посвятил стихи погибшему водителю Сергею Захарову.

Она отметила, что хотела передать стихи в ТАСС, но ее от этого отговорили. Также она подчеркнула, что свое недавнее видеообращение Ефремов записывал сам, никто, по ее словам, текст для него не готовил.

«Как личность Михаил очень глубокий человек. Умеет хорошо любить. Не только жену, но и детей. Я замуж выходила не за великого актера, а за хорошего человека», - сказала жена Ефремова.

По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.

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