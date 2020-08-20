«Ъ»: минздрав отказался от теста на алкоголизм для автомобилистов

Министерство здравоохранения России в окончательном варианте поправок к приказу о порядке получения медсправок для водителей исключило прохождение обязательного тестирования на алкоголизм. Информация об этом появилась в СМИ 20 августа.

Уточняется, что теперь вместо сдачи анализа на CDT-маркер психиатр-нарколог может назначить лабораторные исследования в том случае, если выявит подозрительные симптомы.

«Вместо этого врач-психиатр-нарколог назначит «лабораторные исследования крови и (или) мочи» при выявлении «симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами», - пишет «Коммерсантъ».

В данном случае речь идет о таких диагнозах, как шизофрения, эпилепсия, слепота обоих глаз, умственная отсталость и хронический алкоголизм.

На данный момент поправки направлены на рассмотрение рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере здравоохранения.

В то же время, эксперты отметили, что, несмотря на отмену теста на алкоголизм, цены на медсправки все равно вырастут, однако только для тех, кому потребуются дополнительные исследования.

Новый порядок получения медсправок вступит в силу с 1 января 2021 года.