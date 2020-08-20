В России предложили увеличить штрафы для шумных мотоциклистов

Зампред комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды, депутат «Единой России» Михаил Старшинов сообщил, что в Госдуме идет работа над проектом увеличения штрафов для мотоциклистов, превышающих уровень шума.

По его словам, текущие наказания в виде предупреждений или штрафов в 500 рублей слишком малы. Изменения хотят внести в Кодекс об административных правонарушениях.

«Нынешние меры сдерживания являются неэффективными. Есть норма шумности, которая не соблюдается просто никоим образом», - приводит слова депутата РИА Новости.

Он отметил, что штрафы должны быть адекватны цели, которую они преследуют – отучить мотоциклистов, в том числе на дорогих «железных конях», от шумной езды. Эксперты работают над окончательными суммами штрафов. Парламентарий добавил, что закон разрабатывают «не для пополнения казны», а для улучшения жизни граждан.