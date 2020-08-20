В Минпросвещения призвали готовиться к традиционному режиму работы школ
По словам Сергея Кравцова, занятия в учреждениях начнутся 1 сентября в очном формате только при соблюдении мер санитарной безопасности.
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
В четверг, 20 августа, глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что 1 сентября школы могут возобновить работу в традиционном режиме.
«Готовимся к тому, что школы вернутся к полноценному режиму работы, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований», - уточнил министр.
Ранее сообщалось, что в качестве основных мер защиты во время пандемии коронавируса школам необходимо проводить обязательную дезинфекцию, термометрию, проветривание и создание рекреационных зон, где в отдельных кабинетах учились бы школьники и на переменах отдыхали на таких площадках.
Накануне Роспотребнадзор и Минпросвещения опубликовали документ с требованиями для работы колледжей и техникумов в период пандемии коронавируса.