Срок годности COVID-19: ученые выяснили, сохраняется ли коронавирус в замороженной еде

Коронавирусная инфекция сохраняется в замороженных продуктах на протяжении не менее трех недель. К такому выводу пришли сингапурские ученые в своем исследовании, опубликованном на сервисе bioRxiv.

«Наши лабораторные исследования показали, что SARS-CoV-2 может выдерживать время и температуру, обусловленную условиями транспортировки и хранения при международной торговле продуктами питания», - считают ученые.

При стандартном охлаждении - четыре градуса по Цельсию и замораживании - минус 20 градусах уровень инфекции через 21 день не снизился и сохранился прежним в кусочках курятины, лосося и свинины.

Таким образом ученые сделали предположение, что зараженные импортные продукты питания могут передавать вирус рабочим. Поэтому необходимо усилить контроль в помещениях пищевой промышленности: участить мытье рук сотрудников, поверхностей, материалов и посуды, которая соприкасается с будущими полуфабрикатами.

Также заразиться COVID-19 через еду можно, если ее до этого уже потрогал инфицированный и прошло не слишком много времени. Однако некоторые микробиологи считают, что коронавирус живет во внешней среде не вечно и даже не очень длительное время, а всего от одного до трех дней. Поэтому случаи заражения партий упакованной еды являются редкостью.