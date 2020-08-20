Ростуризм не исключает повторения программы кэшбэка за туры

В четверг, 20 августа, глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что программа кэшбэка за туры по России может быть проведена повторно.

«Мы не исключаем, что такая программа будет еще в дальнейшем реализовываться», - сказала она.

Также Догузова в эфире телеканала «Россия 24» добавила, что надеется на то, что туроператоры не будут искусственно завышать цены в рамках данной акции.

Программа кэшбэк за туры по России начнет действовать в ночь на 21 августа и продлится неделю.

Напомним, что данной опцией можно воспользоваться в том случае, если их оплата произведена с помощью карты «Мир». Условием для получения компенсации является то, что продолжительность тура должна составлять не менее пяти ночей.



В акцию включены 44 региона, которые нужно посетить с 15 августа до 20 декабря.