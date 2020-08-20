Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Переживает»: адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала об отношении актрисы к разводу

Ирина Егорова
14:14 20.08.2020
В СМИ появилась информация, что после новостей о разводе с Бари Алибасовым, Федосеевой-Шукшиной стало плохо.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: alibasov_nana, instagram

Критического состояния здоровья у Лидии Федосеевой-Шукшиной нет, заявила «Звезде» ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

«Такие новости на здоровье Лидии Николаевны хорошо не сказываются и не могут сказаться. Критического состояния, реанимационных мероприятий не требуется. Но она переживает за ситуацию. Я думаю, что подобного рода высказывания надо делить на некоторое количество знаков и относиться к ним с некой доли скептицизма», - прокомментировала сообщения в СМИ об ухудшении здоровья своей подзащитной правоохранитель.

Ранее появилась информация в СМИ, что на фоне новостей о разводе с Бари Алибасовым Федосеева-Шукшина объявила голодовку и стала плохо спать. 

Продюсер Бари Алибасов подал официальное заявление на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной, назвав в качестве главной причины неразрешимые противоречия между супругами. По словам продюсера, его супруга начала судебные разбирательства под влиянием своей дочери Ольги, с которой у него сложились недоброжелательные отношения. Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к своему мужу Бари Алибасову о признании недействительными двух сделок с недвижимостью в Москве, которую она подарила супругу. 

Федосеева-Шукшина и Алибасов женаты с 2018 года. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
13:55 В стране и мире
Посольство РФ: один россиянин остается в изоляторе в Белоруссии
13:23 Армия
Начальник Генштаба РФ приказал обеспечить максимальную готовность к учениям «Кавказ-2020»
13:55 В стране и мире
Посольство РФ: один россиянин остается в изоляторе в Белоруссии
12:21 ОПК
«Калашников» начал разработку нового ручного пулемета
09:40 В стране и мире
Видео
ФСБ помешала СБУ похитить одного из лидеров ополчения Донбасса
Популярное
Популярное
Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
Видео
«Ожила бабушка»: в магазине ритуальных услуг рассказали о несостоявшихся похоронах
Румынский певец снял в прямом эфире свою гибель под колесами поезда
Видео
Эксперт рассказал, как отличить фальшивую купюру в 5 тысяч рублей
Видео
Российский космонавт показал загадочные объекты в космосе
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.