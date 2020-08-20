«Переживает»: адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала об отношении актрисы к разводу

Критического состояния здоровья у Лидии Федосеевой-Шукшиной нет, заявила «Звезде» ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

«Такие новости на здоровье Лидии Николаевны хорошо не сказываются и не могут сказаться. Критического состояния, реанимационных мероприятий не требуется. Но она переживает за ситуацию. Я думаю, что подобного рода высказывания надо делить на некоторое количество знаков и относиться к ним с некой доли скептицизма», - прокомментировала сообщения в СМИ об ухудшении здоровья своей подзащитной правоохранитель.

Ранее появилась информация в СМИ, что на фоне новостей о разводе с Бари Алибасовым Федосеева-Шукшина объявила голодовку и стала плохо спать.

Продюсер Бари Алибасов подал официальное заявление на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной, назвав в качестве главной причины неразрешимые противоречия между супругами. По словам продюсера, его супруга начала судебные разбирательства под влиянием своей дочери Ольги, с которой у него сложились недоброжелательные отношения. Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к своему мужу Бари Алибасову о признании недействительными двух сделок с недвижимостью в Москве, которую она подарила супругу.

Федосеева-Шукшина и Алибасов женаты с 2018 года.