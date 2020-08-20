Посольство РФ: один россиянин остается в изоляторе в Белоруссии

Один гражданин России остается в изоляторе в Белоруссии сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Республике Алексей Маскалев.

По его словам, россиянин будет освобожден в ближайшее время.

«Сотрудниками посольства проведена работа по всем поступившим обращениям родственников, все выпущены из изоляторов, кроме одного гражданина России», - сказал представитель посольства ТАСС.

Массовые акции протеста в связи с несогласием итогов президентских выборов начались в Белоруссии 9 августа.

По данным ЦИК Белоруссии, на новых президентских выборах победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Сотни граждан вышли на улицы с призывом пересмотра результатов и проведения нового голосования. Беспорядки в стране продолжаются вторую неделю. Пострадали сотни человек.

В Кремле считают беспорядки в Белоруссии внутренним делом Республики, попытки иностранного вмешательства в ситуацию воспринимаются тревожно.