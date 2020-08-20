Участник группы «Экс-ББ» показал редкое фото с Валентиной Легкоступовой

На Троекуровское кладбище в Москве проститься с артисткой Валентиной Легкоступовой пришел ее коллега, бывший участник шоу-группы «Экс-ББ», Александр Матвеев. С собой он принес уникальную фотографию певицы, сделанную им лично 10 лет назад.

«Эта фотография была сделана мной в Ясной поляне десять лет назад. Туда Легкоступова приезжала вместе с Иосифом Кобзоном в детский дом, который находился под его шефством. Вместе мы там оказались на 60-летие Дома. Почему-то решил взять ее с собой именно сегодня», - сказал артист.

Матвеев добавил, что Легкоступова была уникальным человеком и «ее будет очень сильно не хватать».

«Очень жаль», - заключил он.

Валентина Легкоступова скончалась на 55-м году жизни 14 августа. Накануне она была госпитализирована в больницу с травмами и впала в кому.