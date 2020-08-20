Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска к актеру до 7,5 миллиона рублей

Сын погибшего в ДТП с участием Ефремова Сергея Захарова Виталий увеличил сумму иска к актеру на один миллион рублей. Теперь она составляет 7,5 миллиона рублей.

«Мы увеличили исковые требования на миллион в связи с хамством Ефремова и его адвокатов», - заявила адвокат Виталия Захарова Татьяна Головкина перед заседанием в Пресненском суде.

На очередном заседании по делу о смертельном ДТП в центре столицы сегодня выступит ключевой свидетель. Также ожидается допрос самого обвиняемого. На этом сторона защиты закончит предоставлять доказательства. Окончательное обвинение суд намерен вынести в начале сентября.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он признал свою вину в ДТП, но потом защита изменила тактику. Ефремов заявил, что не может признать себя виноватым, так как ничего не помнит.