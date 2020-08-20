Эксперт рассказал, что за загадочные объекты сфотографировал космонавт Вагнер

В объектив российского космонавта Ивана Вагнера, который запечатлел не только авроральное сияние над Южным полушарием, но и пять «загадочных» светящихся объектов, попала часть группировки Starlink. Об этом в комментарии «Звезде» заявил ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт.

«Возникает вопрос, почему таким странным образом она выглядит и почему она появилась и исчезла быстро? Дело в том, что Вагнеру повезло. Потому что он попал на зайчик от солнца. Солнце отразилось от поверхности спутников и отраженный луч попал на объектив аппарата МКС», - объяснил он.

По его словам, быстрое исчезновение связано с изменением относительного расположения МКС, спутников и источника света - Солнца. Спутники Starlnik движутся друг за другом, МКС тоже движется, и на фото запечатлен тот момент, когда луч отразился от спутников.

«Перемещение пяти объектов в кадре в таком случае - это проекция на наблюдателя, а не действительное их движение», - пояснил эксперт.

На кадрах, опубликованном накануне видно, как в ярком полярном сиянии внезапно появляются пять неизвестных объектов, которые пролетают параллельным курсом. По словам Вагнера, съемки проводились 1 раз в секунду, после чего были собраны в видео 25 кадров/сек.

Starlink - глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.