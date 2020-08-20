В Москве проходит прощание с Валентиной Легкоступовой

На Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой.

На данный момент попрощаться с артисткой пришли близкие и друзья, коллеги и поклонники ее творчества, среди которых муж певицы Юрий Фирсов, певец Михаил Муромов, телеведущий Андрей Малахов и актриса Светлана Лазарева.

О смерти Легкоступовой стало известно 14 августа, накануне этого она была госпитализирована с травмами и впала в кому. Ей было 54 года.

Ранее певец Муромов предположил, что причиной смерти исполнительницы стал удар.