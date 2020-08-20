Сильные ливни в Китае привели к масштабному наводнению: кадры с коптера

Очередные мощные ливни в Китае привели к полному затоплению города Чунцин.

На кадрах с коптера видно, что местные жители передвигаются по городу на лодках и самодельных плотах. Разрушены здания и мосты. Затоплены оказались не только небольшие улицы Чунцин, но также федеральные автодороги и мосты.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На данный момент спасателям приходится эвакуировать людей из собственных домов, так как здания по крыши в воде. Также в некоторых районах проводят спецоперации по поиску людей.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Непрекращающиеся ливни начались в Китае еще в начале июня 2020 года.