Румынский певец снял в прямом эфире свою гибель под колесами поезда

В момент ведения прямого эфира в социальной сети Instagram румынский исполнитель Тави Пустиу, находившийся в своем автомобиле, погиб от столкновения с поездом.

В машине вместе с 29-летним певцом находилась его молодая жена. На последних кадрах его жизни видно, как артист расслабленно вел транспортное средство, курил и весело общался с супругой, прежде чем заметил и осознал, что на автомобиль несется поезд.

В результате инцидента музыкант скончался на месте, а его жена была доставлена в медучреждение с тяжелейшими травмами. В настоящее время она пребывает в критическом состоянии.

Столкновение с поездом оказалось такой силы, что спасателям с большим трудом удалось вытащить из-под обломков девушку и тело ее супруга. Сотрудники полиции указали, что водитель нарушал правила дорожного движения при переезде через железную дорогу, что и повлекло трагический исход.