Певец Муромов назвал свою версию причины смерти Легкоступовой

Одним из первых на церемонию прощания с артисткой Валентиной Легкоступовой прибыл певец Михаил Муромов. Он предположил, что причиной смерти 54-летней исполнительницы стал удар.

«От ушиба, от удара. Остальное - следствие покажет», - заявил он.

Также Муромов считает, что муж не причастен к ее смерти.

«Он ее так любил. Для него она была талисманом в этот период жизни. У меня не укладывается в голове», - отметил певец.

Муромов вспоминает о ней, как о замечательном, легком и светлом человеке.

Сегодня, 20 августа, в Москве на Троекуровском кладбище проходит прощание с артисткой Валентиной Легкоступовой.

В ночь с 7 на 8 августа Легкоступова впала в кому, ее перевезли в другое медучреждение и сделали срочную операцию. У артистки выявили черепно-мозговую травму. Выдвигалась версия о падении Легкоступовой в ванной. Кроме того, некоторые считают виновником трагедии именно Фирсова, но Бриль не стала обвинять мужчину в избиении, по ее словам, в таких вещах должен разбираться Следственный комитет. Тем не менее она выразила недоумение от того, что супруг матери никак ей не помог в случае, если она действительно упала в ванной.

Певица, исполнительница знаменитого хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась на 55-м году жизни 14 августа. Легкоступова в свои последние дни находилась в больнице в тяжелом состоянии. Дочь 6 августа отвезла ее в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения, в ночь с 7 на 8 августа певица почувствовала себя хуже и позже впала в кому. Ей сделали экстренную операцию, подключили к ИВЛ, но врачам ее не удалось спасти.