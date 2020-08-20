Михаил Ефремов выехал в суд

Актер Михаил Ефремов выехал на очередное заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы в Пресненский суд столицы.

На видео с места актер спускается на первый этаж своего дома, полностью игнорируя вопросы журналистов.

На сегодняшнем слушании запланирован допрос самого Ефремова. Как ранее заявили в суде, на этом сторона защиты закончит предоставлять доказательства.

Незадолго до этого, адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что на заседании даст показания ключевой свидетель.