Михаил Ефремов выехал в суд
На сегодняшнем слушании запланирован допрос самого актера.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Актер Михаил Ефремов выехал на очередное заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы в Пресненский суд столицы.
На видео с места актер спускается на первый этаж своего дома, полностью игнорируя вопросы журналистов.
На сегодняшнем слушании запланирован допрос самого Ефремова. Как ранее заявили в суде, на этом сторона защиты закончит предоставлять доказательства.
Незадолго до этого, адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что на заседании даст показания ключевой свидетель.