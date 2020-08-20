Министр иностранных дел Польши подал в отставку
Накануне с поста министра здравоохранения Польши подал Лукаш Шумовский.
© Фото: Marcin Obara, Polska Agencja Prasowa, Globallookpress
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подал в отставку, передает агентство PAP.
Глава ведомства заявил об уверенности, что его преемник «продолжит нынешнюю линию и будет способствовать дальнейшему укреплению позиций Польши на международной арене».
Накануне в правительстве премьер-министра Матеуша Моравецкого в отставку подал министр здравоохранения страны.
Чапутович возглавляет внешнеполитическое ведомство с января 2018 года.