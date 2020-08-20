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Член КС Белоруссии заявил о поступающих угрозах

Светлана Головина
12:01 20.08.2020
Беспорядки в стране из-за несогласия с итогами президентских выборов продолжаются вторую неделю. Пострадали уже сотни человек.
Член КС Белоруссии заявил о поступающих угрозах
© Фото: Serge Serebro, Vitebsk Popular News, Wikimedia

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко сообщил, что последние несколько дней ему поступают угрозы по разным каналам.

«За вчерашний день поступило порядка пяти угроз, различными способами, различными каналами довести эту информацию, в том числе о возможном применении в отношении меня жестокого задержания с применением силы», - уточнил он.

Латушко не назвал кто конкретно ему угрожает, однако «ссылки идут постоянно на представителей комитета государственной безопасности страны», пишет РИА Новости.

Беспорядки в Белоруссии из-за несогласия с итогами президентских выборов продолжаются вторую неделю. Пострадали уже сотни человек.

Ранее Евросоюз на экстренном саммите заявил, что не признает результаты выборов и требует провести чистое и свободное голосование.

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