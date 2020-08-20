Ключевой свидетель выступит сегодня на заседании по делу Ефремова

Сегодня, 20 августа, на очередном заседании суда, где рассматривается уголовное дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова даст показания ключевой свидетель. Об этом сообщил адвокат актера Эльман Пашаев. Пока неизвестно, о ком именно идет речь.

Заседание в Пресненском суде Москвы начнется после полудня. Также на сегодня запланирован допрос самого обвиняемого. Суд рассчитывает, что на этом сторона защиты закончит предоставлять доказательства.

Восьмого июня Михаил Ефремов за рулем своего внедорожника в состоянии алкогольного и наркотического обвинения вылетел на встречную полосу на Садовом кольце. Его машина столкнулась с мини-фургоном, водитель которого спустя несколько часов скончался в больнице от полученных травм.Михаил Ефремов не признал вины в ДТП. Ему предъявлено обвинение по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.