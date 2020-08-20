Ученые обнаружили огромную «вмятину» в магнитном поле Земли

Специалисты NASA в ходе наблюдений выявили серьезную аномалию в магнитном поле Земли, которая может приводить к сбою в работе бортовых компьютеров и получению данных со спутников.

«Магнитное поле Земли действует как защитный щит вокруг планеты, отталкивая и задерживая заряженные частицы от Солнца. Но над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана необычно слабое место в поле», - говорится в сообщении организации.

По информации ученых, на данный момент аномалия не оказывает видимого воздействия на повседневную жизнь на Земле, однако наблюдения показывают, что она расширяется в западном направлении и действие щита продолжает ослабевать.

Помимо этого, в NASA отметили, что область «вмятины» разделяется на две зоны, из-за чего существуют дополнительные проблемы для спутниковых программ.

Незадолго до этого российский космонавт опубликовал кадры пяти неопознанных летающих объектов над Антарктидой.