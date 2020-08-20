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ФСБ показала видео задержания похитителей лидера ополчения Донбасса

Ирина Егорова
11:59 20.08.2020
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой». 
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности показала видео задержания группы лиц, которые по заданию СБУ пытались похитить одного из лидеров народного ополчения Донбасса. Ранее информация об этом была опубликована на сайте ГСУ СК РФ по Москве. 

На ролике показан мужчина, который лежит на земле возле автомобиля. Его удерживают трое оперативников. Злоумышленник не оказывает никакого сопротивления.

Второй задержанный также не оказывал сопротивления. На кадрах видно, что его удерживают лицом вниз на капоте. Затем на ролике показана съемка из одного из помещений, в котором один из задержанных подписывает документы. Второй задержанный в это время дает первые показания, отвечая на вопросы сотрудников. 

Сообщалось также, что для похищения были сформированы две группы из членов российской ОПГ. Им пообещали за работу 200 тысяч долларов и уже выплатили аванс в 50 тысяч долларов.

Ранее появилась информация о том, что, по данным следствия, в июле 2020 года организованная группа по найму спланировала похищение россиянина и перемещение его на Украину.  Для этого они 30 июля под предлогом приобретения недвижимости потерпевшего оказались с ним в Московской области. В машине ударили его электрошокером. Однако не смогли довести свой умысел до конца, так как потерпевший оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой». 

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