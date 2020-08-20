Названа категория людей, наиболее подверженная риску смерти от COVID-19

Наиболее уязвимы перед COVID-19 - мужчины с ожирением старше 60 лет. Такой вывод сделали ученые из американской интегрированной организации здравоохранения Kaiser Permanente. В своем исследовании, опубликованном в журнале журнале Annals of Internal Medicine, они проанализировали почти семь тысяч медицинских карт пациентов, больных коронавирусом и заметили взаимосвязь между высоким индексом массы тела (ИМТ), возрастом, полом с риском смерти от коронавируса. Оказалось, что мужчины с ожирением до 60 лет более уязвимы, чем женщины и пожилые люди.

Пациенты с крайней степенью ожирения в четыре раза чаще умирали от COVID-19 по сравнению с другими больными. При этом наибольший процент смертности был зафиксирован среди мужчин с высоким ИМТ в возрасте 60 лет и моложе. Также пациенты с аналогичным ИМТ старше 60 лет умирали от коронавируса гораздо реже, а у женщин избыточный вес не создал повышенный риск смертности от коронавируса.

Данное исследование, по мнению авторов, поможет врачам подобрать правильное лечение. Уточняется, что ожирение влияет на развитие диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ожирение может не только влиять на риск смертности от коронавируса, но и стать новой пандемией. Дело в том, что во время самоизоляции, люди перестали следить за своим питанием, а сидячая удаленная работа только усугубляет ситуацию. Врачи предупреждают о наступлении пандемии ожирения, которая может привести к тяжелым последствиям для здоровья населения.