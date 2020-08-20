Потерявшие работу из-за пандемии россияне смогут пройти переобучение по новой программе

Россияне, которые остались без работы или рискуют ее потерять из-за пандемии коронавируса, смогут принять участие в специальной образовательной программе для переобучения, на которую правительство выделило около трех миллиардов рублей.

«Принять участие в программе приглашают не только безработных, но и тех, кто находится под риском увольнения (в организации введен неполный рабочий день, сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска или сокращают)», - говорится в сообщении кабмина.

Помимо этого, в рамках программы предусмотрены стажировки для выпускников колледжей и вузов, которые не смогли пройти полноценную практику из-за пандемии.

Уточняется, что соискатели могут оформить заявку на портале «Работа в России» до конца декабря 2020 года, выбрав профессию, которая востребована в их регионе.

Обучение будет проходить в очной форме на специальных площадках. Также рассматривается дистанционный формат для некоторых видов программ.

«После сдачи итогового экзамена выпускники получат документ о квалификации и паспорт профессиональных компетенций», - уточняется в заявлении.

В среду, 19 августа, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделило средства на переобучение граждан, потерявших работу из-за ситуации с коронавирусом.