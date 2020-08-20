В Госдуме предложили отменить транспортный налог

В нижнюю палату парламента внесен законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года. С данной инициативой выступил член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев.

По словам автора проекта, изменения предлагается внести в Налоговый кодекс России.

«С учетом относительно невысокой собираемости транспортного налога и производившейся индексации размеров акциза на топливо отмена транспортного налога является конструктивной мерой», - говорится в документе, опубликованном на сайте электронной базы данных Госдумы.

Барышев пояснил, что данная мера позволит более справедливо распределить бремя покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в России.

В случае одобрения законопроекта, изменения вступят в силу уже с 1 января 2021 года.