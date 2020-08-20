Депутат Мосгордумы Олег Шереметьев стал фигурантом дела о мошенничестве

В отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева возбуждено уголовное дело о мошенничестве на два миллиона рублей, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

По данным следствия, депутат в течение года представлял в аппарат Думы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей за выполнение им якобы важных и сложных заданий. На самом же деле, депутат присваивал деньги себе.

«Своими действиями он причинил материальный ущерб бюджету города Москвы в размере более двух миллионов рублей», - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос о его задержании и избрании меры пресечения.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере ранее было возбуждено в отношении экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич. В результате преступных действий Лукашевич у Министерства просвещения было похищено 50 миллионов рублей.