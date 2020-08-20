Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Федосеева-Шукшина объявила голодовку из-за развода с Алибасовым

Ирина Егорова
10:56 20.08.2020
Продюсер обратился в суд с просьбой развести его с легендарной актрисой. По словам Бари, ег8о жена не хочет добровольного расторжения брака.
Федосеева-Шукшина объявила голодовку из-за развода с Алибасовым
© Фото: Anatoly Lomohov Russian Look, Globallookpress

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина после новостей о разводе с Бари Алибасовым в последние дни резко почувствовала себя плохо. Известно, что 81-летняя женщина ничего не ест. Также 81-летняя звезда плохо спит.

«От Бари она, конечно, такого не ожидала. Дочь Ольга переживает за маму, старается окружить ее максимальной заботой и внимание», - передает слова источника, близкого к актрисе издание «Собеседник». 

По словам сына Алибасова, именно Ольга стала причиной развода между супругами. По словам Алибасова-младшего, дочь «тявкает на мужа». 

Ранее стало известно, что продюсер Бари Алибасов подал официальное заявление на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной, назвав в качестве главной причины неразрешимые противоречия между супругами. По словам продюсера, его супруга начала судебные разбирательства под влиянием своей дочери Ольги, с которой у него сложились недоброжелательные отношения. Федосеева-Шукшина и Алибасов женаты с 2018 года.   

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
10:55 Армия
Начальник Генштаба прибыл с проверкой второго этапа спецучений на юге России
10:41 В стране и мире
В России зарегистрировано 4 785 новых больных COVID-19
09:40 В стране и мире
Видео
ФСБ помешала СБУ похитить одного из лидеров ополчения Донбасса
09:21 Армия
Видео
«Авария» на подводной лодке: на Черноморском флоте провели учения по специальным видам обеспечения
08:00 Вопросы истории
Видео
Имена героев: в ходе раскопок подо Ржевом установлены личности пропавших без вести солдат
Популярное
Популярное
Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
Видео
«Ожила бабушка»: в магазине ритуальных услуг рассказали о несостоявшихся похоронах
Румынский певец снял в прямом эфире свою гибель под колесами поезда
Видео
Эксперт рассказал, как отличить фальшивую купюру в 5 тысяч рублей
Видео
Российский космонавт показал загадочные объекты в космосе
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.