Федосеева-Шукшина объявила голодовку из-за развода с Алибасовым

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина после новостей о разводе с Бари Алибасовым в последние дни резко почувствовала себя плохо. Известно, что 81-летняя женщина ничего не ест. Также 81-летняя звезда плохо спит.

«От Бари она, конечно, такого не ожидала. Дочь Ольга переживает за маму, старается окружить ее максимальной заботой и внимание», - передает слова источника, близкого к актрисе издание «Собеседник».

По словам сына Алибасова, именно Ольга стала причиной развода между супругами. По словам Алибасова-младшего, дочь «тявкает на мужа».

Ранее стало известно, что продюсер Бари Алибасов подал официальное заявление на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной, назвав в качестве главной причины неразрешимые противоречия между супругами. По словам продюсера, его супруга начала судебные разбирательства под влиянием своей дочери Ольги, с которой у него сложились недоброжелательные отношения. Федосеева-Шукшина и Алибасов женаты с 2018 года.