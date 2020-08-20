Названы долгосрочные симптомы коронавируса

В ходе исследования специалистов из Великобритании было установлено, что даже через несколько месяцев пациенты, переболевшие коронавирусом, еще испытывают хотя бы один из симптомов.

Среди часто встречающихся признаков оказались: проблемы со слухом, потеря вкуса и обоняния, усталость, одышка, боли в мышцах и суставах, выпадение волос и недостаток концентрации.

Всего в исследовании участвовали 110 пациентов.

Уточняется, что зачастую у переболевших сохраняются одышка - 74%, усталость - 39% и бессонница - 24%. Реже встречается признаки рубцевания легких.

Специалисты отметили, что большое количество симптомов наблюдалось, в основном, у пациентов с тяжелой формой COVID-19.

На данный момент исследователи продолжают работу над исследованием и в ближайшее время планируют сотрудничать с Бристольским университетом, чтобы изучить результаты анализа крови, реабилитационные методы лечения и психологическую поддержку, пишет Dailу Mail.

Незадолго до этого ученые из Германии сообщили о новом принципе заражения частицами коронавируса.